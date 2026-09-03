Deux joueurs de l'AS Monaco pourraient encore se faire la malle

Un rocher et la caillasse, c’est toute un histoire. Après avoir échoué à vendre Folarin Balogun et Lamine Camara durant les dernières heures du mercato , l’AS Monaco explore d’autres pistes . Si l’Américain et le Sénégalais ne devraient pas quitter le navire, c’est moins sûr pour Aleksandr Golovin et Pape Cabral , annoncés sur le départ selon les dernières informations de Nice-Matin .

L’Arabie Saoudite et la Russie attaquent

Aleksandr Golovin a débarqué sur le Rocher en 2018 après sa belle Coupe du monde avec la Russie où le pays hôte avait atteint les quarts de finale de sa compétition. 269 rencontres plus tard, le passage de celui que l’on surnomme « le Tsar » laisse encore un sentiment d’inachevé. Le Russe serait pisté par le Zenit et le Spartak Moscou dans la perspective d’un retour au pays, où le mercato est ouvert jusqu’au 10 septembre. Le board monégasque souhaiterait obtenir entre 20 et 25 millions d’euros de la vente de son actuel numéro 10.…

MB pour SOFOOT.com