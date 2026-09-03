Une nouvelle compétition débarque pour le football féminin français

Nouvelles dates à cocher dans le calendrier. À l’aube de cette nouvelle saison, la LFFP par la voix de son directeur Paul-Hervé Douillard a annoncé la création du challenge espoir féminin . « C’est une compétition qui existe chez les masculins, puisqu’elle a été créée il y a deux-trois ans maintenant et qui va venir voir le jour chez les féminines cette saison », a annoncé le dirigeant de la LFFP. « Elle va regrouper sept centres de formation pour cette première année avec comme objectif de faciliter les passerelles entre les centres de formation et les équipes professionnelles ».

Toujours pas de Trophée des championnes pour cette saison

En revanche, comme l’année précédente, il n’y aura pas de Trophée des championnes . Une conséquence des calendriers surchargés pour les équipes disputant plusieurs compétitions au cours de la saison comme l’OL Lyonnes qui a remporté le championnat, la Coupe LFFP et la Coupe de France lors de la saison 2025-2026, selon Paul-Hervé Douillard : « Pour l’instant ce n’est pas prévu, puisque la difficulté pour organiser cette compétition c’est le calendrier», regrette le directeur de la LFFP. « On a le nouveau format de la Ligue des champions qui a rajouté des matchs aux clubs européens. On a maintenant aussi la Coupe du monde des clubs qui va aussi prendre de la place tous les ans pendant le mois de janvier et qui surcharge encore les clubs les plus sollicités. » …

Propos de Paul-Hervé Douillard recueillis par LB.

LB pour SOFOOT.com