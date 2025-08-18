Une première journée de Ligue 1 tristement historique
La ligue des talents sans les buts.
Nouvelle chaîne, nouveaux joueurs, nouveaux joujoux et pourtant la Ligue 1 a offert le strict minimum ce week-end pour son retour. Si Brest et Lille ont produit un sacré spectacle à Francis Le Blé (3-3), alors que Monaco a facilement disposé de Le Havre, les autres équipes du championnat ne sont pas parvenues à prendre le dessus sur les défenses adverses. Résultat : seulement 17 buts inscrits, soit le plus faible total depuis dix ans pour une première journée.…
MBC pour SOFOOT.com
