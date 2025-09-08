Une porte de sortie pour André Onana ?

Des boulettes à la turque en préparation ?

Actuellement en sélection, André Onana est attendu jeudi à Trabzonspor pour officialiser son prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison , selon l e Daily Mail. La Turquie n’a pas encore fermé les portes de son mercato et offrirait donc une belle porte de sortie au gardien, en bout de course à Manchester United. Les spectateurs d’Old Trafford ne comptent plus les bourdes de l’ancien intériste, alors que la récente arrivée du Belge Senne Lammens pour 21 millions d’euros semble avoir scellé son sort. Cette saison, le portier n’a été titularisé uniquement lors du naufrage en League Cup contre Grimsby.…

KM pour SOFOOT.com