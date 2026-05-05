Paspoort Gate : les 133 matchs d’Eredivisie ne seront pas rejoués

Paspoort Gate : les 133 matchs d’Eredivisie ne seront pas rejoués

Le « Paspoort Gate » voit le bout du tunnel. 133 matchs à rejouer, c’était ce qui pendait au nez à l’Eredivisie. Sauf que le tribunal d’Utrecht a rejeté le recours du NAC Breda , contestant la présence dans les rangs de Go Head Eagles d’un joueur binational en situation administrative supposément irrégulière lors d’un match qu’ils ont perdu.

Pour rappel, Breda indiquait que le joueur ne disposait pas du permis de travail requis , car Dean James est devenu international indonésien, ce qui aurait dû invalider la rencontre. …

EM pour SOFOOT.com