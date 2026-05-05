L'Iran devra se passer d'un cadre au Mondial
Une nouvelle piste pour Tottenham ? Samedi, Ali Gholizadeh, ailier iranien du Lech Poznań, est sorti sur blessure à la 19 e minute du match de son équipe face au Motor Lublin. Ce mardi, son club a annoncé que son joueur de 30 ans s’était déchiré le ligament croisé antérieur . Il manquera donc les prochains matchs des Lechici mais également la Coupe du monde.
ℹ️ Wykonane w niedzielę badania wykazały, że Ali Gholizadeh zerwał więzadła krzyżowe przednie i w tym sezonie już nie zagra. Ali, życzymy Ci dużo zdrowia, jesteśmy z Tobą! ✊ Więcej informacji 🔗 https://t.co/9HrOcd7XVC pic.twitter.com/TKdhOGdj0J…
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