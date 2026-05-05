Le champion du monde du gain de temps joue aux Pays-Bas

Eloge de la patience. Troisième d’Eredivisie, le NEC Nimègue est en passe de réaliser l’une des plus belles saisons de son histoire. Sa place sur le podium est cependant sous la menace directe de l’Ajax à cause du match nul concédé samedi contre Telstar (1-1). Obligé de courir derrière le score, le NEC a vécu un match frustrant, avant de sauver les meubles à la 85 e minute. La tension était d’autant plus forte que le gardien adverse, Ronald Koeman Jr , a largement joué avec les règles pour gratter du temps.

Selon le journaliste Bart Frouws, très attentif aux statistiques, le jeu a été stoppé pendant 12 minutes et 59 secondes lors de ses dégagements. Parfait pour casser le jeu et servir les intérêts de son équipe , à la lutte pour le maintien, mais un calvaire pour le NEC et ses supporters. L’arbitre a fini par adresser un carton jaune au gardien… à la 83 e minute . Seulement sept minutes de temps additionnel avaient été ajoutées. Ronald Koeman a tenté de défendre son fiston en rappelant que les ramasseurs ne donnaient plus les ballons et qu’il fallait désormais que le gardien aille les récupérer, ce qui prenait mécaniquement plus de temps.…

QB pour SOFOOT.com