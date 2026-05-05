Uli Hoeness met une balle à une légende du Bayern avant de la comparer à Michael Olise

Uli Hoeness met une balle à une légende du Bayern avant de la comparer à Michael Olise

Le jour et la nuit. Alors que le Bayern s’apprête à recevoir le Paris Saint-Germain pour la demi-finale retour de la Ligue des champions , mercredi soir, Uli Hoeness, le président d’honneur du club bavarois , a accordé un entretien à DAZN.

L’ancien footballeur allemand a évoqué un possible retour de Thomas Müller dans le futur , au sein de la direction. Mais l’homme de 74 ans s’est attardé sur l’attitude de l’attaquant des Vancouver Whitecaps sur la fin de son aventure au Bayern : « Thomas parlait plus qu’il ne jouait au football. Au final, il n’était plus que le porte-parole et je n’ai vraiment aucun problème avec lui. Mais il a néanmoins très habilement su se vendre, même quand il était sur le banc chez nous. » …

CT pour SOFOOT.com