Une plainte de supporters contre les tarifs imposés par la FIFA

Une plainte de supporters contre les tarifs imposés par la FIFA

L’heure de rendre des comptes. L’association Football Supporters Europe (FSE) et l’organisation de consommateurs Euroconsumers ont annoncé ce mardi déposer une plainte contre la FIFA auprès de la Commission européenne . La source de leur courroux : le prix des tickets pour la prochaine Coupe du monde . Les deux groupes accusent l’instance d’abuser de sa position pour imposer des tarifs excessifs, au détriment du droit des consommateurs.

FSE & Euroconsumers have filed a formal complaint with the @EU_Commission against @FIFAcom over 2026 @FIFAWorldCup ticketing. From excessive prices to opaque processes, fans are being exploited. We need action & deserve protection. 🔗 Full statement: https://t.co/S9QEhWd2zj pic.twitter.com/kzRezJtJRb…

QB pour SOFOOT.com