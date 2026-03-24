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Le Sénégal saisit le Tribunal arbitral du sport
information fournie par So Foot 24/03/2026 à 13:02

Le Sénégal saisit le Tribunal arbitral du sport

Le Sénégal saisit le Tribunal arbitral du sport

Pas de trêve pour le Sénégal, enfin si, mais pas concernant la CAN 2025. La Fédération sénégalaise de football ne va pas laisser sa deuxième étoile filer du côté du Maroc comme ça : un recours a bien été déposé au Tribunal arbitral du sport à Lausanne ce mardi selon Le Parisien . Pour rappel, la Confédération Africaine de Football a un peu fichu le bazar entre les Lions de la Teranga et ceux de l’Atlas mardi dernier en attribuant la CAN 2025 à la bande de Nayef Aguerd sur tapis vert deux mois après la finale .

Une décision froide et sans

Ce lundi soir, Moussa Mbaye , membre du Comité exécutif de la Fédé sénégalaise , a annoncé la couleur sur une chaîne nationale. Surprise, il n’a pas choisi le vert : « C’est une procédure que nous allons engager. Les gens vont entendre beaucoup de fake news, mais qu’ils aient la patience d’attendre les communications officielles de la Fédération Sénégalaise de Football. Nous n’allons pas agir avec émotion, mais de manière très froide et très lucide pour porter au mieux les intérêts du Sénégal. »

SW pour SOFOOT.com

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