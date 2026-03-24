Mauricio Pochettino affiche les ambitions des États-Unis au Mondial

Le rêve américain. Mauricio Pochettino , le sélectionneur des États-Unis, a affirmé que la Team USA se donne la mission de remporter la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) coorganisée avec le Mexique et le Canada. « Les USA sont un pays où, quel que soit l’athlète, quel que soit le sport, au départ d’une compétition, l’objectif est de gagner. Le soccer n’échappe pas à la règle » , confirme l’Argentin de 54 ans dans les colonnes de L’Équipe , lundi.

La Corée du Sud et le Maroc comme sources d’inspiration

L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain croit dur comme fer aux chances de sa sélection de réaliser une grande performance dans ce tournoi, même si cela dépend de plusieurs facteurs. « Il n’y a pas d’équations mathématiques pour prédire un résultat. C’est aussi pour cela que c’est le plus beau sport au monde, car il est parfois injuste » , déclare Pochettino.…

CT pour SOFOOT.com