Mauricio Pochettino affiche les ambitions des États-Unis au Mondial
Le rêve américain. Mauricio Pochettino , le sélectionneur des États-Unis, a affirmé que la Team USA se donne la mission de remporter la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) coorganisée avec le Mexique et le Canada. « Les USA sont un pays où, quel que soit l’athlète, quel que soit le sport, au départ d’une compétition, l’objectif est de gagner. Le soccer n’échappe pas à la règle » , confirme l’Argentin de 54 ans dans les colonnes de L’Équipe , lundi.
La Corée du Sud et le Maroc comme sources d’inspiration
L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain croit dur comme fer aux chances de sa sélection de réaliser une grande performance dans ce tournoi, même si cela dépend de plusieurs facteurs. « Il n’y a pas d’équations mathématiques pour prédire un résultat. C’est aussi pour cela que c’est le plus beau sport au monde, car il est parfois injuste » , déclare Pochettino.…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer