Ski alpin: Pinturault tire sa révérence sur une 11e place à Lillehammer

Le Savoyard Alexis Pinturault

Alexis Pinturault, l'un des plus ‌gros palmarès du ski alpin français, a pris mardi la 11e ​place de la dernière course de sa carrière, le slalom géant des finales de la Coupe du monde à Lillehammer (Norvège) remporté par le Brésilien ​Lucas Pinheiro Braathen.

Pour son 356e et dernier départ en Coupe du monde, 17 ans après sa première ​course sur le circuit, le skieur ⁠de Courchevel (Savoie), parti avec le dossard 18, a terminé 15e de ‌la première manche. En seconde manche, sous le soleil norvégien, le Français s'est assis quelques minutes sur le siège ​de leader avant le ‌passage des derniers dossards.

Sa 11e place finale (+ 2''46), grâce ⁠au 12e temps de la seconde manche, lui permet d'égaler son meilleur résultat de la saison, qu'il avait réalisé sur le slalom géant ⁠de Beaver Creek (États-Unis) ‌en décembre.

En bas de sa deuxième descente, le vainqueur du ⁠classement général de la Coupe du monde en 2021 a été ‌célébré par ses coéquipiers de l'équipe de France de ski ⁠alpin, qui lui ont remis un trophée sur lequel ⁠était écrit "GOAT" ("greatest of ‌all time", "le meilleur de tous les temps").

Le Savoyard, 35 ans depuis quatre ​jours, conclut sa carrière sportive avec ‌34 victoires en Coupe du monde, record pour un Français.

"Pintu" a surtout trusté les podiums ​lors des grands événements avec huit médailles aux Mondiaux, dont deux titres sur le combiné en 2019 et 2023 ainsi que sur ⁠l'épreuve par équipes en 2017.

Il est également triple médaillé olympique : l'argent du combiné 2018 et le bronze du slalom géant en 2014 et 2018.

Alexis Pinturault avait annoncé il y a dix jours que ce slalom géant de Lillehammer (Norvège) serait le dernier de sa carrière.

(Rédigé par Vincent Daheron, ​édité par Augustin Turpin)