Ski alpin: Pinturault tire sa révérence sur une 11e place à Lillehammer

Le Savoyard Alexis Pinturault
Alexis Pinturault, l'un des plus gros palmarès du ski alpin français, a pris mardi la 11e place de la dernière course de sa carrière, le slalom géant des finales de la Coupe du monde à Lillehammer (Norvège) remporté par le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen.
Pour son 356e et dernier départ en Coupe du monde, 17 ans après sa première course sur le circuit, le skieur de Courchevel (Savoie), parti avec le dossard 18, a terminé 15e de la première manche. En seconde manche, sous le soleil norvégien, le Français s'est assis quelques minutes sur le siège de leader avant le passage des derniers dossards.
Sa 11e place finale (+ 2''46), grâce au 12e temps de la seconde manche, lui permet d'égaler son meilleur résultat de la saison, qu'il avait réalisé sur le slalom géant de Beaver Creek (États-Unis) en décembre.
En bas de sa deuxième descente, le vainqueur du classement général de la Coupe du monde en 2021 a été célébré par ses coéquipiers de l'équipe de France de ski alpin, qui lui ont remis un trophée sur lequel était écrit "GOAT" ("greatest of all time", "le meilleur de tous les temps").
Le Savoyard, 35 ans depuis quatre jours, conclut sa carrière sportive avec 34 victoires en Coupe du monde, record pour un Français.
"Pintu" a surtout trusté les podiums lors des grands événements avec huit médailles aux Mondiaux, dont deux titres sur le combiné en 2019 et 2023 ainsi que sur l'épreuve par équipes en 2017.
Il est également triple médaillé olympique : l'argent du combiné 2018 et le bronze du slalom géant en 2014 et 2018.
Alexis Pinturault avait annoncé il y a dix jours que ce slalom géant de Lillehammer (Norvège) serait le dernier de sa carrière.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)
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