Sortez les mouchoirs, Téléfoot va s’arrêter à la fin de la saison

Sortez les mouchoirs, Téléfoot va s’arrêter à la fin de la saison

C’est le moment de chanter en cœur avec Renaud. Comme pressenti ces derniers jours, Téléfoot, l’émission culte de TF1 à l’antenne depuis 1977, va définitivement rendre l’antenne à la fin de la saison.

Comme le rapporte L’Équipe , le directeur des sports de TF1, Julien Millereux, aurait annoncé ce mardi matin aux équipes de Téléfoot l’arrêt de l’émission dans sa forme actuelle . La grande messe footballistique du dimanche matin quitterait la télévision pour migrer vers le seul digital et la plateforme TF1+, via un contenu numérique sans aucun doute tourné vers la jeunesse, mais dont la forme exacte reste à définir.…

CMF pour SOFOOT.com