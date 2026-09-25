Une piste franco-portugaise pour racheter le FC Nantes à la famille Kita

Une piste franco-portugaise pour racheter le FC Nantes à la famille Kita

Cette fois, c’est la bonne. Relégué en Ligue 2 en mai dernier, le FC Nantes pourrait connaître un autre grand bouleversement dans les prochains mois. Les discussions autour d’une vente, évoquées depuis plusieurs semaines, seraient désormais bien avancées .

Plusieurs investisseurs étrangers ont été cités, mais une piste franco-portugaise se détacherait avec des moyens proches des 100 millions d’euros.…

AC pour SOFOOT.com