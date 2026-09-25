Pourquoi Scaloni tenait absolument à convoquer Messi

Lionel Messi a beau avoir annoncé la fin de son aventure avec l’Argentine, Lionel Scaloni n’a visiblement pas eu envie de le laisser partir sans un dernier tour de piste. Le sélectionneur a « poussé fort » pour organiser rapidement un match d’adieu à la Pulga , quelques semaines seulement après l’annonce de sa retraite internationale.

Ne pas remettre l’hommage à plus tard

Plus de deux mois après la défaite de l’Argentine contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde, Messi a donc été rappelé pour une dernière apparition, le 6 octobre face au Bénin, au Monumental de Buenos Aires . Une soirée pensée comme un au revoir au peuple argentin, qui n’en finit plus de voir son héros repousser l’heure du rideau.…

AC pour SOFOOT.com