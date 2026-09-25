Pourquoi Scaloni tenait absolument à convoquer Messi
Lionel Messi a beau avoir annoncé la fin de son aventure avec l’Argentine, Lionel Scaloni n’a visiblement pas eu envie de le laisser partir sans un dernier tour de piste. Le sélectionneur a « poussé fort » pour organiser rapidement un match d’adieu à la Pulga , quelques semaines seulement après l’annonce de sa retraite internationale.
Ne pas remettre l’hommage à plus tard
Plus de deux mois après la défaite de l’Argentine contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde, Messi a donc été rappelé pour une dernière apparition, le 6 octobre face au Bénin, au Monumental de Buenos Aires . Une soirée pensée comme un au revoir au peuple argentin, qui n’en finit plus de voir son héros repousser l’heure du rideau.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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