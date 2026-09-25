Raphaël Varane raconte quel entraîneur est Zinédine Zidane

Le meilleur VRP qui soit. Attendu, scruté, disséqué jusque dans ses moindres gestes à l’entraînement : c’est peu dire que Zinédine Zidane est sous le feu des projecteurs à l’heure de ses grands débuts à la tête de l’équipe de France . « Sa plus grande qualité ? Je dirais l’instinct. C’est quelque chose qu’il a en lui mais c’est aussi quelque chose qu’il arrive à détecter chez les joueurs pour qu’ils soient libérés sur le terrain, utilisent leur créativité » , dissèque Rphaël Varane dans les colonnes de L’Equipe , lui qui a évolué sous ses ordres au Real Madrid.

Si l’on ne saura jamais si le double Z a eu la même réponse lors de son entretien d’embauche à la FFF, l’ancien défenseur des Bleus poursuit, à propos de son management : « Il est davantage dans la dimension individuelle. C’est un coach qui aime donner et recevoir de la confiance. C’est une relation assez personnelle qu’il tisse avec le joueur , détaille-t-il. C’est un coach très protecteur. Si une erreur est commise, il aurait plutôt tendance à dire : « C’est pour moi donc tu peux y aller. » C’est un coach qui invite à tenter, ne pas hésiter et croire en soi. » …

TB pour SOFOOT.com