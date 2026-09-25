Jorge Jesus obligé de se justifier après la sortie de Cristiano Ronaldo

Le débat n’est pas prêt de s’éteindre. Une nouvelle fois titulaire avec le Portugal face au pays de Galles jeudi soir (1-0), Cristiano Ronaldo n’a pas terminé la rencontre . Le quintuple Ballon d’or a en effet été remplacé par Gonçalo Ramos peu après l’heure de jeu, non sans avoir manqué une énorme occasion puis s’être vu refusé un but pour hors-jeu. Un choix tactique sur lequel le nouveau sélectionneur, Jorge Jesus, a été interrogé après la rencontre. « C’est ce qu’exigeait le match » , s’est-il justifié sur Canal 11.

Une décision avant tout défensive, alors que la Seleçao menait depuis la 22 e minute grâce à un but de João Félix . « Il restait 25 minutes et je pensais à faire entrer un joueur rapide en première ligne défensive, capable de presser les deux défenseurs centraux , a poursuivi Jesus. ‘Cris’ n’y arrivait plus et je savais qu’offensivement, il ne pouvait plus faire grand-chose de plus. J’ai donc pensé à faire entrer Gonçalo Ramos précisément pour que la première ligne défensive presse et empêche le Pays de Galles de se dégager facilement. » …

TB pour SOFOOT.com