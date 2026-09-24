Une pionnière allemande virée par son club

À jamais la première, à être nommée et à être virée. Sabrina Wittmann, entraîneuse d’Ingolstadt en troisième division allemande , a été démise de ses fonctions ce jeudi après un début de saison laborieux. Ingolstadt n’a remporté que 2 des 7 premières rencontres de D3 et pointe à la treizième place du championnat.

Le club allemand a communiqué sur ce départ : « Cette décision fait suite à une analyse approfondie du développement sportif de l’équipe au cours de la saison écoulée et des résultats obtenus jusqu’à présent en 3. Liga. Dans ce contexte, nous estimons qu’une réorganisation est nécessaire afin de donner un nouvel élan aux défis à venir. Sur le plan humain et personnel, cette décision a été très difficile à prendre. » …

MB pour SOFOOT.com