Adrien Rabiot s’apprête à prolonger son séjour à Milan

La Rabiot mania s’est emparée de la Lombardie. Arrivé à l’AC Milan en septembre 2025 après sa fin d’aventure soudaine avec l’OM, Adrien Rabiot devrait rapidement prolonger son contrat chez les Rossoneri selon les informations de la Gazzetta dello Sport . Le contrat de l’international français court actuellement jusqu’en 2028. Le board milanais compte, malgré les 31 bougies soufflées par Rabiot en avril dernier, prolonger son joueur jusqu’en 2031. Le média italien évoque même un « contrat à vie ».

Un élément indispensable

Adrien Rabiot était l’un des hommes forts de Massimiliano Allegri la saison passée , un entraîneur qu’il avait déjà connu à la Juventus. L’arrivée de Rúben Amorim à San Siro n’a pas fragilisé la position de l’ancien du PSG dans la hiérarchie puisqu’il a été titularisé lors des trois dernières rencontres de Serie A du club lombard. Rabiot a su rendre la confiance accordée par son entraîneur en inscrivant deux buts et en délivrant déjà deux passes décisives cette saison.…

MB pour SOFOOT.com