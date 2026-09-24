Top 50 : les joueurs les plus cheatés de l’histoire de FIFA (20 à 11)

Top 50 : les joueurs les plus cheatés de l’histoire de FIFA (20 à 11)

Oubliez les légendes du ballon rond comme Ronaldo le Brésilien, Johan Cruyff ou encore Zinédine Zidane. Avant la sortie du nouvel opus de la franchise EA (le 25 septembre), on vous parle des 50 joueurs les plus cheatés et marquants de l’histoire du jeu vidéo FIFA, responsables de la destruction de plusieurs manettes.

⇐ Retrouvez les joueurs classés de 30 à 21 ici

20/ Petr Čech Shapeshifters (FUT 23)

Pour les fans de foot, Petr Čech est un excellent gardien qui porte un casque mythique, qu’il n’a jamais quitté après une fracture du crâne qui aurait pu lui coûter la vie en 2006. Pour les plus jeunes joueurs de FIFA, c’est surtout un attaquant redoutable sur FUT 23, qui, avec sa carte légende du jeu, traumatisait les défenses. Visiblement à court d’idées, EA a eu la brillante idée de changer les postes de plusieurs joueurs avec son événement Shapeshifters.

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Par Arthur Chanteclair, Thomas Morlec et Mathieu Plasse pour SOFOOT.com