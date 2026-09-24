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Harry Kane pense à une reconversion... dans un autre sport
information fournie par So Foot 24/09/2026 à 12:19
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Harry Kane pense à une reconversion... dans un autre sport

Harry Kane pense à une reconversion... dans un autre sport

De la MLS à la NFL, il n’y a qu’un kick . Harry Kane pense déjà à la fin de sa carrière et celle-ci pourrait prendre un tournant assez inhabituel : celle de devenir kicker en NFL .

En conférence de presse, il a confié que c’était un sujet qu’il souhaitait « examiner un peu plus sérieusement » , tout en précisant que, s’il était encore au top de sa forme dans le football, « ce n’est pas une discussion qui aura lieu » .…

LP pour SOFOOT.com

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