Marc Cucurella est très surpris d’une statistique négative pour le Real Madrid
Les chiffres ne mentent jamais. Le Real Madrid est l’équipe qui court le moins en Liga. Surprenant ? Pour Marc Cucurella, latéral des Merengues , ça l’est : « Ces chiffres m’ont surpris. […] On court beaucoup , a-t-il assuré dans une interview au programme El Larguero. On parle de ces chiffres parce qu’on a perdu le derby et qu’on a perdu contre l’Atleti, mais si on n’avait pas perdu, personne n’en parlerait, et les titres des journaux seraient différents. » Peut-être que, s’ils avaient couru plus, ils n’auraient pas perdu…
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