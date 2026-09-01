Une photo de foot à Gaza retirée d’une exposition devra être réinstallée

Alors que le foot fait son retour sur la pointe des pieds à Gaza, le tribunal administratif de Caen a pris une décision majeure lundi 31 août. Il vient en effet d’ordonner à la mairie de Deauville la réinstallation d’une photo du reporter gazaoui Jehad Alshrafi , de l’Associated Press.

Le cliché, celui du Gaza Sporting Club et du club égyptien Al-Ahly, opposés sur un terrain installé au milieu des décombres de Gaza, avait été retiré en catimini au mois d’août , après avoir été longtemps exposé à Deauville dans le cadre du festival Deauville Sport Images.…

JF pour SOFOOT.com