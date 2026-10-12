Un missile balistique retarde Al-Nassr-Neftchi Fargona
Le frisson d’avant-match. Prévu ce lundi soir, le coup d’envoi d’Al-Nassr-Neftchi Fargona en Ligue des champions asiatique a été repoussé après l’interception d’un missile balistique , selon Al-Riyadiah . Déjà présents à l’Al-Awwal Park, joueurs et supporters ont été invités par la sonorisation à rester dans l’enceinte et à ne pas quitter les tribunes, le temps que les autorités sécurisent la situation. La joute a bien commencé, avec une heure de retard et une nouvelle blessure de Kingsley Coman.
Une nouvelle frappe des Houthis
La rencontre est tombée au pire moment, en pleine alerte sécuritaire à Riyad. La coalition menée par l’Arabie saoudite au Yémen a annoncé avoir intercepté et détruit un missile balistique visant la capitale, tandis que les Houthis ont revendiqué le tir en assurant avoir ciblé l’aéroport de la ville.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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