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Un missile balistique retarde Al-Nassr-Neftchi Fargona
information fournie par So Foot 12/10/2026 à 23:16

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Un missile balistique retarde Al-Nassr-Neftchi Fargona

Un missile balistique retarde Al-Nassr-Neftchi Fargona

Le frisson d’avant-match. Prévu ce lundi soir, le coup d’envoi d’Al-Nassr-Neftchi Fargona en Ligue des champions asiatique a été repoussé après l’interception d’un missile balistique , selon Al-Riyadiah . Déjà présents à l’Al-Awwal Park, joueurs et supporters ont été invités par la sonorisation à rester dans l’enceinte et à ne pas quitter les tribunes, le temps que les autorités sécurisent la situation. La joute a bien commencé, avec une heure de retard et une nouvelle blessure de Kingsley Coman.

Une nouvelle frappe des Houthis

La rencontre est tombée au pire moment, en pleine alerte sécuritaire à Riyad. La coalition menée par l’Arabie saoudite au Yémen a annoncé avoir intercepté et détruit un missile balistique visant la capitale, tandis que les Houthis ont revendiqué le tir en assurant avoir ciblé l’aéroport de la ville.…

SW pour SOFOOT.com

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