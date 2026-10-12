Le DFCO s'offre le FC Metz sans trop trembler

Dijon FCO 4-2 FC Metz

Buts : Vargas-Ríos (19 e ), Lago (24 e ), Tavares (32 e ), Bernard (69 e ) pour le DFCO // Fall (44 e , 88 e ) pour le FCM

La moutarde monte au nez des Messins. Au terme d’une partie très plaisante, le Dijon FCO s’est offert un FC Metz en quête de victoire depuis désormais trois matchs. Dominateurs et sans pitié, les hommes de Baptiste Ridira n’ont fait qu’une bouchée de la bande de Bouna Sarr, malgré quelques frissons pour les plus braves du stade Gaston-Gérard.…

SW pour SOFOOT.com