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Kang-in Lee adoubé par une légende sud-coréenne
information fournie par So Foot 12/10/2026 à 22:58

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Kang-in Lee adoubé par une légende sud-coréenne

Kang-in Lee adoubé par une légende sud-coréenne

Mieux qu’un BTS. Alors que Kang-in Lee s’éclate plutôt bien sous les couleurs de l’Atlético de Madrid, voilà que Park Ji-Sung se met à lui tresser des lauriers. Le tout premier Sud-Coréen à avoir porté la tunique de Manchester United s’extasie auprès de Marca : « Je pense que c’est le joueur le plus technique que la Corée ait jamais produit ; je suis curieux de voir jusqu’où il pourra aller sur la scène internationale. »

Le successeur de Park ?

L’actuel co-président de la Commission de l’innovation du K-Football assure que son petit protégé pourrait bien marquer le foot européen de son empreinte : « Heureusement, le football coréen a toujours formé des joueurs capables de rivaliser au plus haut niveau international, et Lee Kang-in en est aujourd’hui la figure de proue . Je pense que ce transfert sera pour lui une formidable occasion de faire passer son jeu à un niveau supérieur. Plus que d’être simplement mon successeur, il pourrait bien laisser sa propre empreinte sur le football européen, en tant que Coréen et en tant que joueur asiatique. »

SW pour SOFOOT.com

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