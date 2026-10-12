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Sidiki Chérif offre un bol d'air à Coventry
information fournie par So Foot 12/10/2026 à 23:37

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Sidiki Chérif offre un bol d'air à Coventry

Sidiki Chérif offre un bol d'air à Coventry

Coventry City 4-1 Newcastle United

Buts : Rudoni (6 e ), Chérif (48 e ), Simms (81 e ), Mfuni (86 e ) pour les Bantams // Botman (70 e ) pour les Magpies.

Le vrai prince de PL ? Sidiki Chérif n’y est pas allé de main morte pour sa première titularisation en championnat face à Newcastle. Fauché par Lukas Hornicek, l’ancien Angevin obtient d’abord le penalty transformé par Jack Rudoni (1-0, 6 e ) , avant de profiter de la maladresse des Magpies pour remettre ça dès le retour des vestiaires. Un contrôle, un pivot plus rapide que son ombre et voilà le Français auteur de son premier caramel sous ses nouvelles couleurs (2-0, 48 e ) .…

SW pour SOFOOT.com

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