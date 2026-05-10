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Une pétition dénonce « la dérive raciste et violente » de supporters lillois
information fournie par So Foot 10/05/2026 à 14:00

Une pétition dénonce « la dérive raciste et violente » de supporters lillois

Une pétition dénonce « la dérive raciste et violente » de supporters lillois

Quand est-ce que ça s’arrête ? Après que deux supporters du LOSC, abonnés dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy, ont été victimes d’insultes racistes et de coups en marge de la réception de l’OGC Nice par une dizaine d’individus appartenant visiblement à la DVE, une pétition a été lancée par des fans des Dogues . Excédés par la multiplication de ces comportements intolérables de la part d’une frange des supporters, ces derniers ont alerté Olivier Létang, le président du club nordiste, sous la forme d’une lettre ouverte.

L’inaction du club dénoncée

Les auteurs de celle-ci rappellent les incidents récents, dont les débordements racistes lors des déplacements à Strasbourg et Belgrade , mais le décès d’Arnaud Lasserre en avril 2025, agressé par des supporters lillois proches de la mouvance ultradroite à la sortie du match ayant opposé le LOSC à Wolfsburg en septembre 2021.…

TM pour SOFOOT.com

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