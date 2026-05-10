L’Iran fixe ses conditions à sa participation au Mondial
Toujours plus tendu. Depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient et les frappes des États-Unis et d’Israël contre la République islamique d’Iran fin février, la participation du pays d’Asie de l’Ouest à la prochaine Coupe du monde (11 juin au 19 juillet) aux USA, au Canada et au Mexique est toujours incertaine .
Le président de la Fédération de football iranienne, Mehdi Taj, a déclaré dans un entretien diffusé samedi soir à la télévision d’État : « Si nous ne participons pas à la Coupe du monde, nous perdrons un atout diplomatique majeur » …
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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