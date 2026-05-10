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Un enfant de 9 ans roué de coups lors d’un tournoi
information fournie par So Foot 10/05/2026 à 14:33

Un enfant de 9 ans roué de coups lors d’un tournoi

Un enfant de 9 ans roué de coups lors d’un tournoi

Affligeant. Lors d’un tournoi U11 à Vendin-le-Vieil (Hauts-de-France) vendredi, Matthéo, un jeune joueur de l’AS Auchy-les-Mines âgé de 9 ans, a été roué de coups . Les faits se sont déroulés après la finale face à l’AFC Creil, remportée par le club du Pas-de-Calais (2-0). Le garçon a été pris à partie par cinq joueurs du club de l’Oise. Le président de l’AS Auchy-les-Mines a raconté la scène à La Voix du Nord.

« Au coup de sifflet final, il y a eu un attroupement au milieu du terrain , décrit Julien Borie. Matthéo a été bousculé par un joueur de Creil. Il l’a bousculé à son tour. Là, un autre joueur de Creil l’a balayé. Et quand Matthéo a été au sol, 5 joueurs l’ont frappé à coups de pied au torse et à la tête. »

TM pour SOFOOT.com

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