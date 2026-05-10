Mbappé forfait pour le Clásico

Ça fait beaucoup là, non ? En pleine crise interne suite à la bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, qui ont tous deux été condamnés à payer une amende de 500 000, le club merengue devra se passer de Kylian Mbappé pour le Clásico.

L’international français ne figure pas dans le groupe concocté par Álvaro Arbeloa. Incertain depuis plusieurs jours, l’ancien attaquant du PSG ne serait pas totalement remis de sa blessure à la cuisse gauche , contractée fin avril face au Bétis. C’est le 8 ᵉ match que Mbappé loupe avec son équipe cette saison.…

TM pour SOFOOT.com