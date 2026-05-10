Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Le Paris Saint-Germain féminin remporte la première Coupe Nike U18
information fournie par So Foot•10/05/2026 à 14:50
Le Paris Saint-Germain féminin remporte la première Coupe Nike U18
Le Havre U18 2-2 (4 TAB 5) PSG U18
Buts : Laboucarié (27
e
) et Gallais (sp, 90
e
+5) pour le HAC // Basil (56
e
) et Morissaint (71
e
) pour le PSG
Triste nouvelle. Hansi Flick, l’entraîneur du FC Barcelone, a appris ce dimanche le décès de son père à quelques heures du début du Clásico, que loupera Kylian Mbappé. Le technicien allemand, qui sera tout de même sur le banc de touche ce soir , a informé son vestiaire ...
Lire la suite
Affligeant. Lors d’un tournoi U11 à Vendin-le-Vieil (Hauts-de-France) vendredi, Matthéo, un jeune joueur de l’AS Auchy-les-Mines âgé de 9 ans, a été roué de coups . Les faits se sont déroulés après la finale face à l’AFC Creil, remportée par le club du Pas-de-Calais ...
Lire la suite
Quand est-ce que ça s’arrête ? Après que deux supporters du LOSC, abonnés dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy, ont été victimes d’insultes racistes et de coups en marge de la réception de l’OGC Nice par une dizaine d’individus appartenant visiblement à la ...
Lire la suite
Toujours plus tendu. Depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient et les frappes des États-Unis et d’Israël contre la République islamique d’Iran fin février, la participation du pays d’Asie de l’Ouest à la prochaine Coupe du monde (11 juin au 19 juillet) ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer