Une pénalité de 15 points pour un club anglais la saison prochaine ?

Foutus avant le début de saison ? Si Sheffield Wednesday n’est pas racheté, le club recommencera la saison prochaine avec une nouvelle pénalité de points . Déjà assuré d’être relégué en League One, The Owls doivent rembourser 15 millions de livres. Sinon, ils entameront leur aventure en troisième division anglaise avec un négatif de 15 points.

Qui gagnera l’enchère ?

L’actuel président, Dejphon Chansiri, a déjà annoncé qu’il quittera ses fonctions, mais aucun acheteur n’a encore été trouvé. Mike Ashley, ancien propriétaire de Newcastle, et David Storch, un financier américain, sont les principaux candidats à la reprise du club .…

