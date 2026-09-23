Une page se tourne pour l’UEFA et la Ligue des champions

Une page se tourne pour l’UEFA et la Ligue des champions

Le football il a changé. Partenaire de la Ligue des champions depuis plus de 30 ans, Heineken ne sera plus le sponsor de la plus prestigieuse des compétitions européennes à partir de la saison 2027-2028.

Heineken était jusqu’ici la marque de bière principale de la Ligue des champions et elle sera remplacée par Stella Artois, bière originaire de Belgique . Propriété du groupe Ab InBev, Stella Artois débarque dans le monde du ballon rond après s’être fait une place de choix dans le tennis en sponsorisant Roland-Garros ou encore Wimbledon.…

MB pour SOFOOT.com