Les 10 prochains coups de com de Mbappé pour le Ballon d’or

En pleine campagne depuis début septembre pour remporter son premier Ballon d’or, Kylian Mbappé enchaîne les médias et les prises de parole pour séduire les membres du jury. On vous spoile en avant-première les prochains entretiens et phrases chocs du Kyk’s.

→ Assemblée de l’ONU

Contexte : Conscient des heures sombres que traverse la planète Terre, le capitaine des Bleus a décidé de prendre la parole à l’Assemblée générale de l’ONU pour apaiser les tensions et délivrer un message de paix, qui sera tellement puissant qu’il fera lâcher une larmichette à Donald Trump.

La décla’ : « Depuis la nuit des temps, le football est un sport fédérateur, qui porte des valeurs de partage, d’amour mais aussi et surtout de vivre ensemble. On n’a peut-être pas tous le même maillot, mais on a la même passion. Mon Ballon d’or fera consensus et permettra de ramener un peu de sérénité dans ce monde déchiré par les conflits sanglants. (Lâcher de colombes et applaudissements nourris de la foule.). » …

Toutes ces déclarations sont évidemment fictionnelles.

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com