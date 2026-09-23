Sur les réseaux, les fans de Manchester United se positionnent contre la direction du club

Sur les réseaux, les fans de Manchester United se positionnent contre la direction du club

Pas facile d’être un Red Devil depuis quelques semaines (saisons ?). Le Manchester United de Michael Carrick a terriblement lancé sa saison 2026-2027 avec cinq petits points en cinq rencontres de championnat. Son moins bon début en 12 ans . Pour ne rien améliorer, alors qu’ils menaient de deux buts en Coupe de la Ligue, les coéquipiers de Bryan Mbeumo ont vu Brighton scorer trois fois pour doucher Man U , alors éliminé de la compétition.

Pas la première fois pour Ineos

Depuis quelques jours, cerise sur le gâteau : les supporters se mobilisent sur les réseaux sociaux , pour contester les résultats et la direction, à travers les hashtags #GlazersAndIneosOut et #BoycottUnited .…

AC pour SOFOOT.com