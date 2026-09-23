L'étonnant investissement de Sadio Mané

L’après-carrière dans un coin de la tête. Encore sous contrat avec Al-Nassr jusqu’à la fin de la saison, Sadio Mané commence déjà à placer ses pions. L’ancien ailier de Liverpool a lancé le week-end dernier un projet ambitieux au Sénégal. Son idée ? Créer un parc agro-industriel dédié à la transformation de la mangue nommé « SM10 Agro ». Le capitaine des Lions de la Teranga n’a pas fait les choses à moitié puisqu’il a investi près de 12 milliards de francs CFA, soit 18 millions d’euros .

1 000 emplois en ligne de mire

Le but est de booster le développement de l’activité locale de son village natal de Bambali et de créer à terme 1 000 emplois. Interrogé à ce sujet, Mané a expliqué sa décision : « Je ne veux pas que l’on se souvienne de moi uniquement pour les buts que j’ai marqués. Avant les stades, les lumières, les victoires, il y avait Bambali. C’est ici que mes rêves ont commencé, a déclaré le joueur sur ses réseaux sociaux . Aujourd’hui, pouvoir contribuer à créer des opportunités pour les familles et les jeunes de mon village et de toute la Casamance est une immense fierté. Voir cette première pierre posée, là où tout a commencé pour moi, provoque une émotion difficile à décrire. Bambali, c’est mes racines. Et ce projet, c’est une manière de contribuer à écrire la suite de notre histoire. » L’inauguration du site est prévue pour mars 2027. …

TM pour SOFOOT.com