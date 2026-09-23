 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sunderland verrouille l’un de ses Frenchies
information fournie par So Foot 23/09/2026 à 14:48
Ajouter Boursorama à vos sources

Sunderland verrouille l’un de ses Frenchies

Sunderland verrouille l’un de ses Frenchies

Enzo Le Fée poursuit son conte de fées. Arrivé dans le nord de l’Angleterre en janvier 2025, Enzo Le Fée est devenu l’un des cadres des Black Cats sous l’égide de son ancien entraîneur à Lorient Régis Le Bris. L’ancien international espoir et olympique français avait connu quelques difficultés à définitivement lancer sa jeune carrière après son départ de Lorient en 2023. Après Rennes et Rome, Le Fée a enfin trouvé son bonheur dans la grisaille de Sunderland . Et ce n’est pas près de s’arrêter parce que son contrat vient d’être prolongé.

Embed x.com…

MB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank