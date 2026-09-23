Sunderland verrouille l’un de ses Frenchies

Enzo Le Fée poursuit son conte de fées. Arrivé dans le nord de l’Angleterre en janvier 2025, Enzo Le Fée est devenu l’un des cadres des Black Cats sous l’égide de son ancien entraîneur à Lorient Régis Le Bris. L’ancien international espoir et olympique français avait connu quelques difficultés à définitivement lancer sa jeune carrière après son départ de Lorient en 2023. Après Rennes et Rome, Le Fée a enfin trouvé son bonheur dans la grisaille de Sunderland . Et ce n’est pas près de s’arrêter parce que son contrat vient d’être prolongé.

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MB pour SOFOOT.com