Une organisation anti-discrimination pointe du doigt Mourinho
information fournie par So Foot 18/02/2026 à 17:56

Une organisation anti-discrimination pointe du doigt Mourinho

Une organisation anti-discrimination pointe du doigt Mourinho

Kick Mourinho Out ? Ce mercredi, l’organisation Kick It Out , qui lutte contre la discrimination dans le football, a publié une déclaration critiquant la manière dont José Mourinho a géré les accusations de racisme portées par Vinícius Júnior.

La responsabilité des acteurs du foot

Même si le nom de l’entraîneur de Benfica n’est pas mentionné explicitement, il est considéré comme le destinataire du message. Mardi soir, après l’incident raciste, Mourinho avait reproché au Brésilien d’avoir célébré son but devant les supporters locaux . Pour Kick It Out, ce détournement de l’attention sur la célébration du but de l’attaquant constitue un exemple clair de « gaslighting » .…

JE pour SOFOOT.com

