Affaire Prestianni-Vinícius : Gianni Infantino s’exprime à son tour

Gianni Infantino s’est à son tour exprimé à propos de l’affaire Prestianni-Vinícius. Le président de la FIFA a posté un message en story Instagram prenant position en faveur de l’attaquant brésilien.

« Je suis choqué et attristé par l’incident à caractère raciste présumé dont a été victime Vinícius Júnior lors du match de Ligue des champions de l’UEFA entre le SL Benfica et le Real Madrid CF, partage-t-il. Le racisme n’a absolument pas sa place dans notre sport ni dans notre société. » …

SW pour SOFOOT.com