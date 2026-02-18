Un ancien de l'OM puni pour le déplacement à Lille

C’est pas comme ça qu’on imagine la vie. L’Étoile rouge de Belgrade se déplacera à Lille sans un attaquant que l’on connaît bien en France. Nemanja Radonjić est sanctionné par son club pour un comportement jugé « non professionnel » , une bonne nouvelle pour le LOSC qui ne s’inquiète pas avant son barrage aller de Ligue Europa.

Après les avertissements, la punition pour l’ancien Marseillais

« L’Étoile rouge a suspendu Nemanja Radonjić pour comportement non professionnel et irresponsable, a détaillé le club serbe dans un communiqué. Il ne fera pas partie de l’équipe première jusqu’à nouvel ordre. Le club a donné à plusieurs reprises au joueur l’occasion de prouver qu’il méritait sa place dans l’équipe, mais à chaque fois, son attitude envers ses obligations et son comportement en dehors du terrain ont rendu ces opportunités vaines, démontrant ainsi son manque de professionnalisme. »…

AR pour SOFOOT.com