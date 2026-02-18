Lionel Messi au centre des élections au Barça

On grappille des voix comme on peut. Candidat à la présidence du FC Barcelone, dont les élections se tiennent le 15 mars prochain, Marc Ciria a décidé de mettre le paquet.

Comme il le montre sur ses réseaux sociaux, le candidat a déployé une immense publicité sur un immeuble de Barcelone . On y voit Lionel Messi brandissant son maillot numéro 10, à côté du texte « Au plaisir de vous revoir » . Une référence à la précédente campagne de Joan Laporta, actuel président et grand favori du scrutin : en 2020, ce dernier avait affiché son portrait sur un immeuble entier de Madrid, l’accompagnant du même slogan.…

CMF pour SOFOOT.com