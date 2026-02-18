Faut-il sanctionner les joueurs qui couvrent leur bouche ?

Assez de vous cacher ! Ce mercredi, Mikaël Silvestre était invité sur Sky Sports News et s’est exprimé sur la possibilité de sanctionner à l’avenir le fait pour les joueurs de se couvrir la bouche en parlant .

En toile de fond, Vinícius Júnior a accusé le joueur de Benfica Gianluca Prestianni de l’avoir insulté de manière raciste. Un obstacle majeur dans l’éclaircissement de l’incident réside dans le fait que l’Argentin a couvert sa bouche avec son maillot, rendant impossible de déterminer avec certitude ce que le joueur de 20 ans a dit au Brésilien.…

JE pour SOFOOT.com