Une ONG demande l'inéligibilité de Gianni Infantino
S’accrocher au pouvoir, épisode 2031. Une lettre a été envoyée au Comité de gouvernance, d’audit et de conformité de la FIFA de la part de l’ONG FairSquare pour déclarer Gianni Infantino inéligible à une réélection à la tête de l’organisation, prévue en mars 2027 (seul candidat pour l’instant).
La raison ? Le dirigeant helvético-italo-libanais a déjà réalisé ses trois mandats, soit le maximum autorisé. Mais en 2022, il a déclaré que son premier mandat, de 2016 à 2019, ne comptait pas car il était considéré comme l’achèvement du dernier interrompu de Sepp Blatter.…
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