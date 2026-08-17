Diego Moreira en passe d’être vendu par Strasbourg pour une belle somme
Des ventes, des ventes, encore des ventes. Après les officialisations en début d’après-midi des départs de Julio Enciso et Abdoul Ouattara à Ipswich pour un total d’environ 55 millions d’euros, Strasbourg serait en passe de vendre Diego Moreira à l’AC Milan . La Gazzetta dello Sport et Sky Sport Italie ont rapporté que l’offre milanaise serait de 45 millions d’euros , sans compter les bonus.
Strasbourg vend bien
Le joueur passé par l’OL serait déjà d’accord avec le club lombard pour un contrat de cinq ans. Il y retrouverait ses coéquipiers de sélection, Alexis Saelemaekers et Koni De Winter, avec lesquels il a disputé le dernier Mondial. Si la vente se confirme, les Alsaciens renfloueraient les caisses avec plus de 100 millions d’euros en quelques jours .…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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