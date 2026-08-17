Diego Moreira en passe d’être vendu par Strasbourg pour une belle somme

Des ventes, des ventes, encore des ventes. Après les officialisations en début d’après-midi des départs de Julio Enciso et Abdoul Ouattara à Ipswich pour un total d’environ 55 millions d’euros, Strasbourg serait en passe de vendre Diego Moreira à l’AC Milan . La Gazzetta dello Sport et Sky Sport Italie ont rapporté que l’offre milanaise serait de 45 millions d’euros , sans compter les bonus.

Strasbourg vend bien

Le joueur passé par l’OL serait déjà d’accord avec le club lombard pour un contrat de cinq ans. Il y retrouverait ses coéquipiers de sélection, Alexis Saelemaekers et Koni De Winter, avec lesquels il a disputé le dernier Mondial. Si la vente se confirme, les Alsaciens renfloueraient les caisses avec plus de 100 millions d’euros en quelques jours .…

AC pour SOFOOT.com