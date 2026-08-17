Michy Batshuayi rejoint Nabil Fekir

Michy Batshuayi quitte l’Europe, et ça fait quelque chose. Le Belge, qui a connu 10 clubs sur le Vieux Continent, dont l’Olympique de Marseille qui l’a fait exploser entre 2014 et 2016 (78 matchs, 33 buts, 10 passes décisives), s’engage librement avec Abha Club, promu en Saudi Pro League .

Une équipe avec des anciens de Ligue 1

L’avant-centre de 32 ans quitte Francfort, qu’il avait rejoint depuis Fenerbahçe contre 3 millions d’euros et avec lequel il a disputé 21 rencontres (4 buts) en un an et demi.…

NB pour SOFOOT.com