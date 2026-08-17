Enciso retrouve son ancien club contre 30 millions d'euros

L’Eurostar, direct de Strasbourg à Ipswich. Après Abdoul Ouattara, Julio Enciso fait lui aussi ses valises pour Ipswich Town. Le Strasbourgeois retrouve officiellement la formation de Premier League qu’il avait connue avant sa pige au Racing, pendant 6 mois où il avait marqué 2 buts et distribué 3 passes décisives en 13 matchs.

Le Paraguayen, au Mondial honorable (1 pion contre l’Allemagne, deux offrandes), quitte donc l’Alsace contre un chèque d’environ 30,5 millions d’euros , comprenant des bonus et une clause de revente, rapporte The Athletic .…

NB pour SOFOOT.com