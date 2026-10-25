Une nouvelle tête dans le groupe du Barça
Vers un 14 e jeune de la Masia lancé par Flick ? Si Hansi Flick a prouvé depuis son arrivée sur le banc barcelonais qu’il n’avait aucune crainte à lancer des jeunes, il continue de le prouver en incluant Orian Goren, milieu de terrain de 17 ans qui évolue avec la réserve blaugrana cette saison, dans le groupe pour le Clásico.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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