Himad Abdelli clarifie sa sortie sur les remplaçants

Un demi mea culpa. L’OM qui mène 4-0 dans un match contre le dernier de Ligue 1 à domicile, qu’est-ce qui pouvait bien arriver ? 4-3 avec une polémique arbitrale à la fin et des déclas tendues chez les Marseillais. Pas de doute, on est bien en Provence.

Ce dimanche, après le match, Abdelli avait allumé les remplaçants : « Un match, c’est 90 minutes. On doit se donner à fond 90 minutes, et pas 70 ou 80, sinon on peut prendre trois buts bêtement […] Nous, on se donne à fond pendant 70-80 minutes, les entrants doivent aussi se donner à fond. Ce soir, ça n’a pas été le cas. » C’était clair.…

LP pour SOFOOT.com