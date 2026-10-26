Dimanche historique pour les frères Mbappé

Énorme dimanche pour les Mbappé avant un lundi historique ? Si les regards de toute la famille sont désormais tournés vers Londres et la cérémonie du Ballon d’or, l’enchaînement dimanche-lundi pourrait tourner au sensationnel pour le clan le plus médiatisé du foot français .

Une première pour les frérots

Pourquoi ? Tout simplement parce que s’il leur était déjà arrivé de marquer lors d’un même weekend de championnat, ils viennent de marquer le même jour pour la première fois de leur carrière professionnelle (c’était arrrivé lorsqu’Ethan évoluait en U19). Quelques semaines après avoir brillé le même soir en LDC mais sans marquer tous les deux, voilà la prouesse réalisée pour de bon.…

JF pour SOFOOT.com